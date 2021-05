東芝の取締役会は戦略的見直しに取り組むファイナンシャルアドバイザーにUBSを起用する見通しだ。ロイター通信が事情に詳しい複数の関係者の話を基に報じた。

それによると、UBSの日本在勤広報担当にはまだ連絡が取れていない。東芝はUBSの起用に関してコメントを控えたという。

東芝はロイターに対し、同社の意思決定を巡る透明性向上につながると電子メールでコメントした。

起用に関しては早ければ14日の東芝の決算記者会見で発表される可能性があると、ロイターはこれより先に伝えていた。

原題:Toshiba Set to Hire UBS as Adviser for Strategic Review:Rtrs (1)(抜粋)