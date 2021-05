米住宅ローン・不動産の新興企業 ベター・ホールドコは、ブランクチェック(白地小切手)会社と呼ばれる特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じた上場で合意した。この上場は ソフトバンクグループも支援する。

11日の発表資料によれば、この取引ではベター・ホールドコのインプライド株式価値を約69億ドル(約7500億円)と評価している。

ベター・ホールドコは、オンライン上のプラットフォームを通じて住宅ローンや不動産、住宅所有者向け保険商品を手数料なしで提供している。同社はSPACの オーロラ・アクイジションとの合併を通じて上場する。同SPACは、3月に新規株式公開(IPO)を完了した。

ソフトバンクグループ傘下のSBマネジメントは、取引が完了した時点でPIPE(上場企業の私募増資引き受け)を通じ15億ドルを出資する。

原題:Mortgage Firm to Go Public in SPAC Merger Backed by SoftBank(抜粋)