バイデン米大統領は次期駐日大使に下院議員やオバマ政権の首席補佐官、シカゴ市長などを歴任したラーム・エマニュエル氏を指名する方針を固めたと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がホワイトハウスの検討状況に詳しい関係者8人を引用して報じた。

一部の関係者が同紙に語ったところでは、バイデン大統領は今月、エマニュエル氏を含む一連の大使人事を発表する見通し。同氏とホワイトハウスはいずれも同紙へのコメントを控えた。

ラーム・エマニュエル氏(中央) Photographer: Daniel Acker/Bloomberg

原題:

Rahm Emanuel to Be Named U.S. Ambassador to Japan: FT(抜粋)