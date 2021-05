トヨタ自動車はカナダにある工場1カ所の稼働を4月29日から停止している。サプライヤーとの問題が理由。同社広報担当の山田詩乃氏が明らかにした。

生産再開の時期はまだ決まっていないという。

トヨタのサプライヤー、豊田鉄工は新型コロナウイルス流行を理由に、オンタリオ州の自動車部品工場の操業を停止すると4月28日に発表したと、CBCニュースは報じていた。

山田氏は同サプライヤーに関する詳細についてはコメントを控えた。

原題:

Toyota Plant in Canada Halted Since April 29 On Supply Issue(抜粋)