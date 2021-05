ＥＣＢレーン氏、ＰＥＰＰは６月に増額または減額の可能性－ルモンド

欧州中央銀行(ECB)は6月の会合でパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)について検討し、良好な調達環境が維持されるよう必要に応じて資産購入を増やすことも減らすこともあり得ると、チーフエコノミストのレーン理事がフランス紙ルモンドとのインタビューで述べた。

レーン氏はユーロ圏経済について、「回復は非常に速いものとはならないだろうということを理解しなければならない。予算措置と金融政策での支援が長期にわたり必要になるだろう」との考えを示した。

レーン氏はまた、ユーロ圏の域内総生産(GDP)が来年春に2019年の水準を回復すると予想。経済は速いペースで成長する見込みだが、低い水準との比較になると説明した。政府債務の水準は現在、懸念材料ではないとも話した。

原題:

ECB’s Lane Says PEPP Could Be Adjusted in June: Le Monde(抜粋)