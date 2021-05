商品「ゴルディロックスのシナリオ」形成されつつある－ゴールドマン

「商品の資産クラスでゴルディロックス(適温相場)のシナリオが形成されつつあるようだ」と、ゴールドマン・サックス・グループが指摘した。ミクロ面の力強いシグナルに加え、「緩慢ながら一段と力強い米成長、米国以外の国・地域の成長回復、抑えられた米賃金圧力、米金融当局のハト派的な姿勢に基づく」としている。

サビーン・シェルズ、ダニエル・シャープ、ジェフリー・カリーの3氏らゴールドマンのアナリストは7日付リポートで、こうした状況は「インフレ率は上昇し始めるが、金融政策はかなり長い間にわたって引き締められず、商品にとって最適だ」と分析した。

また商品について最も誇張されているリスクの1つは米長期金利の上昇だと指摘した。

ゴールドマンは北海ブレントが7-9月(第3四半期)に1バレル=80ドルに達するなど、向こう1年に商品がさらにプラスのリターンを生むと予測。銅やアルミニウム、原油についてロングを維持すべきだとの見方を示した。

原題:

Goldman Says ‘Goldilocks Scenario’ Is Forming for Commodities(抜粋)