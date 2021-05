アジア時間10日早朝の取引で、ニューヨーク原油先物相場とガソリン先物相場が上昇。米最大の石油製品パイプラインがサイバー攻撃を受けて7日に操業を停止した後、同パイプラインを運営するコロニアル・パイプラインは操業再開のスケジュールを示していない。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限はシンガポール時間午前6時33分(日本時間同7時33分)現在、1バレル=65.43ドル。一時1%高の65.57ドルを付けた。

NYMEXガソリン6月限は一時4.2%高の1ガロン=2.217ドルを付けた。

米最大石油パイプライン、操業再開の予定示されず-燃料不足懸念

原題:Gasoline Jumps With Oil as Cyberattack Knocks Out Key Pipeline(抜粋)