ドイツの自動車メーカー、 BMWは今年の自動車事業について、堅調な利益率見通しを示した。ただ、 商品価格の上昇が業績にリスクをもたらすとも指摘した。

7日の発表によると、主力の自動車製造事業の利益率は、同社の予想レンジ6-8%の上限に達する見込み。同事業の利益率は1-3月(第1四半期)に9.8%に上昇したが、同社は原材料価格の上昇が今後打撃を及ぼす可能性があると警告した。

ニコラス・ペーター最高財務責任者(CFO)は「パフォーマンス向上のために、プロセスや構造の合理化を継続する」と指摘した。

原題: BMW Expects to Hit High End of Margin Goal Despite Rising Costs、BMW Sees FY Automotive Ebit Margin Upper End of 6%-8%(抜粋)