米クリーブランド連銀のメスター総裁は6日、「金融システムのリスクと脆弱(ぜいじゃく)性に私はとても注意を払っている」と述べ、現在のリスクレベルは中程度であるものの注視が必要だとの考えを示した。

同総裁はカリフォルニア大学サンタバーバラ校主催のバーチャル討論会で、金融安定リスクの兆候がなければ、「われわれは力強い労働市場について懸念することはないだろう」と指摘。また、「新型コロナウイルスを巡る世界の状況を見れば、このウイルスがなお見通しへのリスクであることは極めて明らかだ」と語った。

同総裁は今年、連邦公開市場委員会(FOMC)の投票権を持たない。

