レモンド米商務長官は6日の下院小委員会公聴会で、バイデン政権は中国との貿易ルールの実行で「必要なだけ強硬」な姿勢を取ると述べた。その他の主な発言は次の通り。

米国は、自国の労働者に有益なルールの実行で同盟国と協力する必要がある。それには米企業による製品販売に特別な許可を必要とする「エンティティーリスト」や、相殺関税の事案が含まれる

米通商拡大法232条に基づく国家安全保障目的の関税を巡り、鉄鋼消費産業がその適用除外を受けるプロセスには課題も残るが、所要日数が約50日に是正された。これにはさらに改善の余地がある

商務省は 材木価格高騰の問題に取り組む

材木価格高騰の問題に取り組む 関連記事: バイデン米政権、一部中国企業への投資禁止を継続する公算大-関係者

原題:Biden Will Be as Tough as Needed on China Trade, Raimondo Says(抜粋)