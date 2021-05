ニューヨーク時間6日朝の米株式市場で、 テスラが乱高下している。同社は第2四半期(4-6月)の生産能力分を既に完売したと、ニュースブログのエレクトレックが情報源を明示せずに 報じた。

それによると、テスラは同社製品への需要の高さについて従業員に伝えた。このブログの筆者は過去に、 テスラの株主であることを明らかにしている。テスラの株価は一時1.5%上昇した後、0.4%下げた。

テスラの今年第1四半期(1-3月)の販売台数は18万5000台近くと、記録的水準となった。

米テスラの世界販売、1-3月は市場予想上回る-中国で好調

