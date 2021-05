米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は4日、国内のインフレ上昇について、「一時的なものであり、また若干の上昇はわれわれにとって良いことだ」との立場を示した。

デーリー総裁はミネアポリス連銀のカシュカリ総裁とのオンライン形式のインタビューで、米連邦準備制度は2.4-2.6%程度のインフレ率なら「容認」すると説明。物価安定と雇用の目標達成は「遠い道のり」だとして、資産購入規模の縮小や金利変更について「議論を始めるのにあまり適切な時期ではない」との認識を示した。

また、米経済は「まだ危機を脱していない」と述べ、新型コロナウイルス禍の影響から抜け出すには「多少の時間」がかかると予想した。

さらに、ワクチンへのアクセスを巡る問題が解決しなければ世界経済の回復ペースが鈍る可能性があり、米経済成長の重しとなりかねないとの懸念も示した。

原題:

U.S. Inflation Bump Transitory; Jobs, Prices Far From Goal: Daly(抜粋)