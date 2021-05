【欧州市況】株下落、テクノロジー銘柄が大幅安－ドイツ債は上昇

4日の欧州株は下落。テクノロジー株が昨年10月以来最大の下げとなった。米ナスダック指数の急落を反映した。イエレン米財務長官が景気の過熱を抑制するためにはいずれかの時点で 金利が上昇する可能性があると述べると、欧州株の下げ幅は拡大した。

ストックス欧州600指数は1.4%安。ほぼ全てのセクターが売られた。テクノロジー株は3.7%安。半導体装置メーカーのASMLホールディングや半導体メーカー、インフィニオン テクノロジーズが安い。

経済再開の見通しから、食材宅配企業ハローフレッシュなど新型コロナウイルス禍での勝ち組も値下がりした。欧州主要指数の中ではドイツのDAX指数が2.5%安と下げが大きく、昨年12月以来の下落率となった。

MPPM・EKのトレーディング責任者、ギレルモ・ヘルナデス・サンペレ氏はインタビューで、「相場は非常に高水準にあり、この先さらに上昇するためには企業の明るい言葉だけでは足りない」と述べた。

欧州債市場はドイツ債の利回り曲線がブルフラット化し、スワップスプレッドが拡大した。テクノロジー銘柄を中心に株が下落、ドイツ債に逃避目的の買いが入ったのが背景。英国債は上昇。イングランド銀行(英中銀)は6日に金融政策を発表する。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは4bp低下のマイナス0.24% イタリア10年債利回りは2bp低下して0.86% フランス10年債利回りは4bp低下して0.11% 英10年債利回りは6bp低下して0.79%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題: European Stocks Fall as Tech Sees Biggest Drop in Six Months(抜粋)

German 10-Year Yield Falls Most in Two Months; End-of-Day Curves(抜粋)