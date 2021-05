台湾空軍は声明で、4日午後に中国の軍用機Y-8・ASW1機が台湾南西の防空識別圏に進入したと発表した。

台湾は無線で警告し、防空ミサイルシステムを稼働して状況モニターにあたったという。台湾国防部(国防省)によれば、中国の軍用機が台湾の防空圏に進入する事態は、この1カ月で20回以上起きている。

原題:Taiwan Detects Chinese Jet in Air Defense Zone on May 4 (1)(抜粋)