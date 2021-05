3月の米貿易赤字は744億ドルと、前月の705億ドル(速報値の711億ドルから修正)から拡大。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値と一致した。

