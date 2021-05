オーストラリア準備銀行(中央銀行)は4日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決定した。3年国債の利回り目標も0.10%前後のまま維持された。

豪中銀は声明で、現行の1000億豪ドル規模の資産買い入れプログラム終了後の将来の債券購入について、7月の会合で検討すると明らかにした。

