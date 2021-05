ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、ビデオゲーム・チャットコミュニティーを運営する米ディスコードの資金調達ラウンド「シリーズH」に参加し、小規模な投資を行った。SIEが新たな提携に関する 発表資料で明らかにした。

SIEのジム・ライアン最高経営責任者(CEO)は発表資料で、「来年初め以降、ゲーム機やモバイル機器でプレイステーション(PS)のエクスペリエンスとディスコードをより密接にすることが、われわれの目標だ。ゲームを一緒にプレイしながら、友達やグループ、コミュニティーと楽しみ、コミュニケーションを行うことが一層容易になる」と説明した。

