【米国市況】Ｓ＆Ｐ500反発、上げ幅は縮小－利回り低下でドル全面安

3日の米株式市場では、S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均が反発。ただS&P500種の終値は、この日の安値近辺だった。 テスラや アマゾン・ドット・コムが売られ、ナスダック100指数は下げた。インフレ動向に引き続き注意を払いながら、経済データを見極める展開となっている。

米国株はS&P500種が反発、ナスダック100指数は下落

米国債は上昇、10年債利回り1.60%

ドル全面安、豪ドルやNZドル上昇

NY原油は反発、経済再開の進展を好感-ドル下落も追い風

NY金は反発、米財務長官がインフレリスク重大視せず

S&P500種は前週末比0.3%高の4192.66、ダウ平均は238.38ドル(0.7%)高の34113.23ドル。一方、ナスダック総合指数は0.5%下げた。

S&P500種構成企業のうち、テクノロジーや小売り銘柄が軟調。商品関連や工業株は上昇した。 ファイザーが高い。同社が米国内で製造した新型コロナウイルスワクチンについて、バイデン政権当局者が国外への輸出開始を支持する考えを示した。 モデルナも上昇。ワクチン共同購入の国際的枠組み「COVAX(コバックス)」に最大5億回分のワクチンを提供することに 合意した。化粧品大手エスティローダーが下落。1-3月期の売上高がアナリスト予想を下回った。

この日発表された米経済指標では、4月の米供給管理協会(ISM) 製造業総合景況指数が前月比で低下。サブ指数の仕入れ価格指数は大幅に上昇し、2008年以来の高水準となった。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、米経済の回復は「真の意味で進展しつつある」と指摘する一方、今回の景気低迷が人種や所得層によっては特に厳しいものとなったことから、回復は不均一になっているとの認識も示した。

パウエルFRB議長、経済回復は真の意味で進展も格差が重しに

トゥルーイスト・アドバイザリー・サービシズのチーフ市場ストラテジスト、キース・ラーナー氏は「決算発表シーズン、景気回復、新型コロナ感染の傾向、これらは引き続き短期的な材料となる。その上で、米金融当局が方向性を変えるヒントを送るかどうかを探る状況だ」と述べた。

外国為替市場ではドルが主要10通貨に対して全面安。米ISM製造業指数の低下を受け、米10年債利回りが下げたことがドル安につながった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数はニューヨーク時間午後4時50分現在、0.3%低下。ドルは対円で0.2%安の1ドル=109円07銭。一時は109円70銭と、4月13日以来の高値を付ける場面もあった。ユーロは対ドルで0.4%高の1ユーロ=1.2064ドル。

オーストラリア・ドルやニュージーランド・ドルは、商品相場が上昇する中で値上がりが特に目立った。

米国債相場は7年債主導で上昇。10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、1.60%。一時は1.58%まで低下した。

ニューヨーク原油先物相場は反発。新型コロナの状況が悪化している国・地域への懸念が深まるものの、欧州連合(EU)が旅行制限の緩和を検討しているほか、米ニューヨーク州などで収容率制限の大半が解除される計画が明らかになり、楽観が広がった。またドルが下げ、ドル建てで取引される原油の投資妙味が高まった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は、91セント(1.4%)高の1バレル=64.49ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は、80セント高の67.56ドル。

ニューヨーク金相場は反発。イエレン米財務長官は前日、バイデン大統領の経済計画がインフレ圧力を生じさせることはないだろうとの 見通しを明らかにした。

スポット金はニューヨーク時間午後3時11分現在、前週末比1.3%高の1オンス=1792.28ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.4%高の1791.80ドルで終了。

