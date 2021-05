米電気自動車(EV)メーカー、テスラは中国本土規制当局との関わりを深めるとともに、政府との連絡調整を担当する中国のチームを拡充している。ロイター通信が複数の業界関係者を引用して報じた。

これら関係者らによると、テスラの幹部は中国で政策に関する協議に少なくとも4回参加した。議題は自動車データストレージ、車両・インフラ通信技術、自動車リサイクル、炭素排出など。テスラはロイターに対し、コメントを控えた。

原題:

Tesla Steps up Engagement With Regulators in China: Reuters(抜粋)