中国平安保険、方正証券の株式を北大方正集団から取得も－関係者

中国平安保険(集団)は上海に上場している 方正証券の一部株式を取得し、自社の証券部門との合併を見据えている。中国勢とウォール街の金融機関との競争が激化する中で、中国最大級の証券会社を誕生させたい考えだ。

事情に詳しい関係者によれば、平安保険は北京大学の事業部門、北大方正集団と協議中。同社は方正証券の株式約28%を保有している。平安保険の作業チームが方正証券のデューデリジェンス(資産査定)を行っているという。

平安保険はいずれは平安証券と方正証券を統合することを検討している。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。方正証券は クレディ・スイス・グループの中国パートナー。

交渉は初期段階で、合意した場合でも株主や債権者、当局による承認が必要となる。平安保険と方正証券の担当者はコメントを控えた。平安証券に電子メールでコメントを求めたが返答はなかった。

原題:Ping An Is Said in Talks for Partial Stake in Founder Securities(抜粋)