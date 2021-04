米 ゼネラル・モーターズ(GM)は、メキシコでの電気自動車(EV)の生産に10億ドル(約1100億円)余りの投資を計画している。実現すれば、北米でEV生産能力を備えた5番目の工場となる。

発表資料によれば、同社はコアウイラ州のラモスアリスペ工場で、2023年にGMブランドのEV生産を開始する。具体的な車種は明らかにしていない。この工場では現在、ガソリン駆動の「シボレー・エクイノックス」と「シボレー・ブレイザー」の両モデルに加え、エンジンとトランスミッションを生産している。

同社は脱ガソリンの取り組みの一環で、25年までにEVに計270億ドルを投資する方針を表明している。

