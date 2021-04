米財務省が29日実施した4週間物財務省短期証券(TB)入札で、落札レートがゼロとなった。新型コロナウイルスがパンデミック(世界的大流行)となった直後の2020年3月以来となる。

4週間物TB落札レートの推移 出所:米財務省

4週間物TBの発行額は400億ドル(約4兆3600億円)。同時に実施された8週間物TB入札(発行額400億ドル)の落札レートは0.01%だった。政府は政府債務の法定上限が復活する場合に備えるなどの目的で、TB発行を縮小しており、TB落札レートの低下に拍車がかかっている。

4週間物TB落札レートが前回ゼロとなった1年余り前は、市場が不安に包まれる中でマネーマーケットファンド(MMF)に大量の投資資金が押し寄せていた。

原題: U.S. Sells Debt at 0% Yield for First Time Since Early Pandemic(抜粋)

Zero May Be the New Normal for T-Bill Auctions(抜粋)