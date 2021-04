ホンダのインド二輪車部門、ホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター・インディア(HMSI)は4カ所ある工場全てで5月1日から15日まで生産を一時停止し、年次メンテナンス作業を前倒しする。電子メールで発表した。

今回の生産停止は、インドで新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化し、複数の都市でロックダウン(都市封鎖)措置が講じられていることが理由。同社は今後数カ月に生産計画の見直しを行う。

原題:Honda Motorcycle India to Halt Output Across Plants May 1-15(抜粋)