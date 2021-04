スズキ子会社でインド最大の自動車メーカーである マルチ・スズキは、インド国内の工場の操業を一時停止する。取引所への届け出で明らかにした。新型コロナウイルス感染が急拡大している同国で、工業用の酸素を病院に優先的に回すためだとしている。

マルチ・スズキは、6月に予定していたメンテナンスに伴う生産停止を5月1-9日に前倒しすることを決めた。「現在の状況では、利用可能な酸素は全て命を救うために使われるべきだと考える」と届け出には記されている。

同じくスズキのインド四輪子会社スズキ・モーター・グジャラートも、自社の工場で同様の措置をとることを決定した。

原題:

Maruti Suzuki to Shut Plants to Help Divert Oxygen to Hospitals(抜粋)