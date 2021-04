欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、新型コロナウイルスの感染第3波のピークを欧州は恐らく乗り越えたとしつつ、短期的には下振れリスクが依然あると指摘した。

ラガルド氏はオンライン上のイベントで、ワクチン接種の加速でトンネルの向こうに光が見えるようになったと発言。今年の経済動向は上期と下期で全く異なるだろうとの見方を示し、上期はあまり芳しくはないが下期は改善し、購買担当者指数(PMI)や高頻度データでは「良い兆し」が見られていると述べた。

ECBの危機対応は効果的であったことが証明されたとしながらも、ユーロ圏は依然として金融、財政政策による刺激が必要だと語った。

原題:

Lagarde: Too Early to Say if Europe Has Seen Worst of Pandemic(抜粋)