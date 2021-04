ＥＣＢシュナーベル氏、コロナ収束後は通常政策手段の調整が必要に

欧州中央銀行(ECB)のシュナーベル理事は28日、新型コロナウイルスの「パンデミック(世界的大流行)からパンデミック収束後への移行期間は、注意深い管理が必要になるだろう。それにはECBが備えている通常の政策手段を微調整することも含まれる可能性があり、金融政策がもたらす結果を考慮に入れる」と、ツイッターでの質疑応答で述べた。

パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)については、「市場の状況に応じて柔軟に買い入れを続けているため、月間の買い入れ額は変化する」と説明。PEPPを続ける期間はパンデミックの長さに連動するとし、「価格安定の責務を果たすために必要であれば、PEPPのあらゆる条件についていつでも調整できる」と続けた。

ECBは「銀行の融資状況を注意深く監視している」とも語った。

