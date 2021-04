中国は一部の鉄鋼製品に課す輸入関税を廃止する。財政省が銑鉄(せんてつ)と粗鋼、再生鋼鉄原料に対する輸入関税率を5月1日からゼロにするとウェブサイトで発表した。

一部鉄鋼製品の輸出税は引き上げられる。

原題:China to Remove Import Tariffs on Some Steel Products From May(抜粋)