ドイツ銀、純利益2014年以来で最高－債券トレーディング絶好調

ドイツ銀行の今年1-3月(第1四半期)は、純利益が7年ぶりの高水準となった。債券トレーディング収入が米銀勢を上回る伸びとなったほか、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに絡む損失も回避した。

28日の決算発表によると、債券トレーディング収入は前年同期比34%増で、米銀勢の平均伸び率17%を上回った。純利益は9億800万ユーロ(1200億円)とアナリスト予想を上回り、2014年第1四半期以来の最高益だった。

債券とヘッジの需要が急増して投資銀行業務の絶好調をもたらした一方、マイナス金利が続く中で融資は停滞した。

法人向け銀行部門の収入は前年同期比1%減。為替変動調整後で2%増となった。ドイツ銀はマイナス金利のコストを一部顧客に転嫁している。プライベートバンクの収入は変わらず、為替調整後は2%増だった。

投資銀行部門の収入は債券トレーディングをけん引役に32%増加。債券トレーディング収入の伸びは、モルガン・スタンレーの44%を除き米銀を上回った。景気見通し改善で貸倒引当金も減少した。

クリスティアン・ゼービング最高経営責任者(CEO)は2019年に、再建計画の一環として株式トレーディングからの撤退とともにヘッジファンド向けのプライムブローカー事業からの撤退も打ち出していた。ファミリーオフィスのアルケゴスに関するエクスポージャーが幾らか残っていたものの、迅速にポジションを解消し損失を免れた。

特別買収目的会社(SPAC)関連事業を以前から手掛けていたドイツ銀はブームの恩恵を受け、新規株式公開(IPO)助言などの投資銀行業務の手数料収入も増えた。

ゼービングCEOは書簡で、21年の収入は20年とほぼ同水準との見通しを示した。

原題:Deutsche Bank CEO Sees 2021 Revenue Close to 2020 Levels、 Deutsche Bank Trading Beat Hands Sewing Best Quarter Since 2014(抜粋)