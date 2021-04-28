ＳＫハイニックス、設備投資拡大へ－１～３月利益は予想上回る

ＳＫハイニックス、設備投資拡大へ－１～３月利益は予想上回るSohee Kim
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営業利益は前年比65％増の１兆3200億ウォン－予想１兆2900億ウォン
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ＤＲＡＭとＮＡＮＤ製品への需要の伸びは年内続くと予測
韓国の半導体メーカー、ＳＫハイニックスの１－３月（第１四半期）利益は予想を上回った。パソコンおよびスマートフォンメーカーからの力強い需要が背景で、同社は2022年に見込まれる需要に対応するため、今年後半に設備投資を拡大すると発表した。
１－３月期の営業利益は前年同期比65％増の１兆3200億ウォン（約1300億円）。ブルームバーグがまとめた予想平均は１兆2900億ウォンだった。売上高は約18％増の８兆4900億ウォン（予想８兆2500億ウォン）。
ハイニックスの設備投資拡大は、ＤＲＡＭとＮＡＮＤ製品への需要の伸びが年内続くとの見通しが背景にある。米アップルに半導体メモリーを供給する同社は、発表資料で「顧客の在庫は急速に減少する」と予想。家電や自動車、ハイテク機器向け半導体の需要急増の動きに衰える兆しが見えないことを示唆した。
原題：SK Hynix to Boost Capital Spending After Profit Tops Estimates、SK Hynix 1Q Operating Profit Beats Estimates（抜粋）