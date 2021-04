リフト株上昇、自動運転部門の売却は「いいとこ取り」とアナリスト

27日の米株式市場で、配車サービスのリフトが一時4.1%高。同社は前日、トヨタ自動車傘下の持ち株会社で自動運転技術や実証都市の開発を手掛けるウーブン・プラネット・ホールディングスに、 自動運転部門を売却すると発表した。トゥルイストのアナリスト、ユーセフ・スクワリ氏は今回の売却について、リフトにとっては自動運転を完全に断念せずにEBITDA(利払い・税金・減価償却・償却控除前利益)黒字化を達成する早道になると評価した。

原題:

Lyft Gains After Self-Driving Sale Allows ‘Best of Both Worlds’(抜粋)