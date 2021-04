米プラチナム、ウルバセル買収で中国天楹と独占交渉－関係者

プライベートエクイティー(未公開株、PE)投資会社の米プラチナム・エクイティーは、スペインの廃棄物処理会社 ウルバセルを買収する方向で独占交渉を進めている。債務を含め同社を約35億ユーロ(約4600億円)と評価する取引となる可能性がある。事情に詳しい関係者が明らかにした。

ウルバセルの親会社、 中国天楹は資産家トム・ゴアズ氏が率いるプラチナムと詳細を詰めるため交渉することで合意した。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。プラチナムはストーンピーク・インフラストラクチャー・パートナーズなどの投資ファンドに競り勝ち、優先交渉権を得たという。

最終的な決定はまだで、交渉が物別れに終わる可能性もあると関係者は説明。中国天楹とプラチナム、ストーンピークの担当者にコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。

原題:Platinum Is Said in Talks to Buy Urbaser in $4.2 Billion Deal(抜粋)