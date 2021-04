今週のＦＯＭＣ、ＩＯＥＲとＲＲＰ金利調整の可能性低い－ライトソン

フェデラルファンド(FF)金利の実効レートは2月以降0.07%の水準で推移しており、米連邦公開市場委員会(FOMC)が今週の会合で超過準備の付利(IOER)と翌日物リバースレポ(O/N・RRP)金利に変更を加えない可能性が高くなっている。ライトソンICAPがリポートでこうした見方を示した。

ライトソンICAPは、FF金利が0.06%まで低下すれば当局がIOERとO/N・RRP金利を調整しようとするとみている。

エコノミストのルー・クランドール氏はリポートで、これまでの経緯を見ると当局はFF金利が誘導目標レンジの上限もしくは下限から5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)に接近すると微調整に動いていたが、「今回はテクニカルなゆがみの可能性に一段と注目していることを当局が示唆している」と指摘。従って、FF金利が0.06%を付ければ、当局は微調整に動く可能性があるという。

原題:Fed Tweaks to IOER, RRP Rates Are Seen as Less Likely This Week(抜粋)