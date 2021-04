【新型コロナ】米、アストラ製ワクチン輸出へ－インド首相に支援約束

バイデン米大統領は27日、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人を対象に、屋外でのマスク着用について新たなガイダンスを発表する。CNNが事情に詳しい関係者の話として報じた。 米疾病対策センター(CDC)によるガイダンスの詳細はまだ明らかでない。

欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は23日、英アストラゼネカに対する法的措置を開始した。同社がワクチン供給で契約に違反し、計画通りの納品を確実に実行する戦略を打ち出せなかったと批判した。法的措置の主な目的は、契約分のワクチンを入手することだと、EU当局者が説明した。

米国はアストラゼネカ製ワクチン6000万回分を国外に送ると発表した。バイデン大統領はインドのモディ首相との電話会談で、インドへの支援を表明した。アストラ製ワクチンはまだ、米食品医薬品局(FDA)に認可を申請していないが、連邦政府との契約に基づき米国内で大量生産に入っている。

ロックダウンで閉店するニューデリーの店舗(23日) 写真家:Anindito Mukherjee / Bloomberg

感染拡大が猛威を振るうインドでは、ワクチン不足が深刻化しつつある。同国金融センターのムンバイでは26日、ワクチンの在庫が少なくなり、通常の時間より遅い時間にワクチン接種が始まった。同市の発表によると、向こう3日分の在庫はあるが、2回目の接種を受ける人が優先される。インド政府は接種対象を現在の45歳以上から5月1日に18歳以上へと拡大する計画だが、そうなれば不足はいっそう深刻化する公算が大きい。

パキスタンでは25日までの週のコロナによる死者数が874人となり、パンデミック(世界的大流行)以降の最悪を記録した。

トルコは29日から5月17日まで約3週間のロックダウン(都市封鎖)を導入する。エルドアン大統領は、欧州他国とともに経済を再開できるようになるには1日当たりの新規感染者数を5000人未満に低下させる必要があると主張。25日の同国の新規感染者数は3万8553人、死者は347人だった。

米ジョンズ・ホプキンズ大学の 集計データによると、世界のコロナ感染者は累計で1億4740万人を超え、死者数の合計は310万人を上回った。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界でこれまでに実施されたワクチン接種は10億2000万回を超えた。

原題: Cuomo Boosts Stadium, Office Capacity; Mask Rules: Virus Update(抜粋)

Biden Spoke With India’s Modi, Vowed to Work to Fight Covid(抜粋)

Vaccine Shortage in India Risks Prolonging World’s Health Crisis(抜粋)

EU Takes AstraZeneca to Court Over Vaccine Delivery Delays (3)(抜粋)