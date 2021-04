トーマ・ブラボー、プルーフポイントを買収へ－123億ドルと評価

ソフトウエアに特化したプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社トーマ・ブラボーは、サイバーセキュリティーとコンプライアンスを手掛ける プルーフポイントを買収することで、同社と合意。プルーフポイントの企業価値を約123億ドル(約1兆3000億円)と評価するものだと明らかにした。

26日の発表によると、トーマ・ブラボーはプルーフポイント1株につき176ドルの現金を支払う。23日終値に対して34%のプレミアム(上乗せ)となる。プルーフポイントの取締役会は既に今回の身売りを全会一致で承認しているが、株主と規制当局の承認をなお得る必要がある。

プルーフポイントは法人顧客向けにクラウドベースの脅威検出やデータ保管、情報保護のサービスを提供している。ブルームバーグがまとめたデータによると、PE投資会社は今年に入ってテクノロジー業界の企業買収にこれまでに155億ドルを投じている。

プルーフポイントは買収後もカリフォルニア州サニーベールを引き続き本拠とする。買収は第3四半期(7-9月)に完了する見通し。今回の合意には、プルーフポイントが他の買収案を45日間募ることができる「ゴーショップ条項」が盛り込まれている。

原題:

Thoma Bravo to Buy IT Security Firm Proofpoint for $12.3 Billion(抜粋)