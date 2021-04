ドイツ政府は今年の国内総生産(GDP)見通しを3.5%増と、1月時点の3%増から引き上げた。経済予測に詳しい関係者が明らかにした。

27日まで公表されないとして匿名を条件に述べた同関係者によれば、来年の経済成長は3.6%への若干の加速が見込まれている。

アルトマイヤー経済相は27日午前11時30分にベルリンで行われる記者会見で、最新の政府経済予測を発表する。

原題:Germany Lifts GDP Growth Forecast for This Year to 3.5% From 3%(抜粋)