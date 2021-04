中国の王毅外相は23日夜、「台湾カードを使うこと」は危険な「火遊び」だと述べた。米外交問題評議会(CFR)とのビデオ会議での発言を、中国外務省がウェブサイトに掲載した。

王外相は中国の政策の譲れない一線に、米国が挑戦や突破を試みることのないよう警告した。台湾問題は中米関係にとって最も重要かつ敏感な問題だと主張。「台湾独立」に向けたいかなる形式の行動にも、中国は断固反対すると述べた。

原題:

China Foreign Minister Says Taiwan Card Is ‘Playing With Fire’(抜粋)