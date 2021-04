米企業活動の伸び加速－マークイット総合ＰＭＩ、４月は過去最高水準

米国の製造業・サービス業全体の活動を示す指数が4月に過去最高水準に達した。需要が堅調さを増し、インフレ圧力を強めつつあることが新たに示唆された。

IHSマークイットが発表した米総合購買担当者指数(PMI)速報値は62.2と、2009年のデータ開始後の最高水準となった。前月は59.7。同指数は50を上回ると活動の拡大を示す。

新型コロナウイルスに関連した事業活動制限措置の緩和や好調な販売を背景に、企業活動の伸びに拍車が掛かっている。製造業の受注も記録的なペースで拡大した。

一方、原材料不足や輸送の問題は需要に対応する製造業の取り組みを困難にしているほか、資材コストの上昇にもつながっている。

製造業とサービス業者はともに投入コスト上昇分の価格転嫁を進めている状況だ。総合PMIの販売価格指数も過去最高水準となった。

IHSマークイットのチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は「原材料の供給状況の悪化は、特に価格に関連して見通しに対する懸念だ」と発表文で指摘。

「需要に見合うよう供給の改善が必要だ。しかし、サプライチェーン上の記録的な遅れで受注残が約7年ぶりの高さとなっている。企業は短期的に稼働能力を引き上げるのに苦慮しているようだ」と続けた。

原題: U.S. Business Output Expands Most on Record, IHS Markit Says(抜粋)U.S. April Flash Composite PMI 62.2 vs 59.7(抜粋)