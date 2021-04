パナソニック、米ＩＴ企業の買収で合意近づく、株価急落－関係者

パナソニックが、米ソフトウエア大手のブルーヨンダーの買収で合意に近いことが明らかになった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

匿名を条件に話した複数の関係者によると、両社の協議は進展しており早ければ数日以内に正式に発表される可能性があるという。また、関係者の1人によると買収額の規模は65億ドル(約7013億円)になる見通し。

また、別の関係者によると、ブルーヨンダーは米国での新規株式公開(IPO)に向けた書類を提出していたものの、結果として上場計画は進めない方針になったと話した。

パナソニックは2020年にブルーヨンダーの株式20%を約8億ドルで取得していた。

最終的な決定がなされていないため、今後協議に遅れが発生したり決裂したりする可能性もあるという。パナソニックの広報担当はコメントを控えた。東京在勤のブルーヨンダーの広報担当者からは回答を得られなかった。

パナソニックの株価はブルームバーグの報道を受け下落幅が拡大し、一時前日比4.9%安の1290円と1月18日以来約3カ月ぶりの日中安値を付けた。

ブルーヨンダーは、サプライチェーン(供給網)の分野で人工知能(AI)を活用して製品の需要や納期を予測するソフトウエアの開発を手掛けている。米ベストバイ、ウォルマート、キャタピラー、コカ・コーラ、独メルセデス・ベンツ、英ユニリーバなど世界約3300社を顧客に持つ。

