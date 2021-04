中国当局はフィンテック企業 アント・グループが抱えるデータについて、中国人民銀行(中央銀行)元当局者が運営する見込みの政府系企業への引き渡しを望んでいると、協議に詳しい複数の関係者を引用して英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

FTがアントと協力するバンカー1人を引用して伝えたところによると、信用スコアを手掛ける政府系の新会社は、アントと競合する国有銀行など他の金融機関にもサービスを提供する可能性がある。アント側は政府の介入を最小限に抑えるため、同社がこの企業を率いることを希望していると伝えているという。

FTによれば、アントはコメントを控え、人民銀にもコメントを求めたが返答はなかった。

