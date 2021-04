【新型コロナ】ＣＤＣ、Ｊ＆Ｊ巡り23日会合－ＷＨＯアストラ評価維持

世界保健機関(WHO)の予防接種に関する戦略諮問委員会(SAGE)は英アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチンに関する指針を更新し、「同ワクチンの恩恵はリスクを上回るという結論を引き続き支持する」とした。

WHOのテドロス事務局長は、世界的にワクチン配布が不均等なため景気回復がリスクにさらされているとの見解を示した。

米国では先週の新規失業保険申請件数が市場の予想外に減少したほか、航空会社が旅客数の落ち込みの最悪期は過ぎたと示唆するなど、新型コロナ禍収束後の米経済回復を示すさらなる兆候が見られた。米国のワクチン接種の取り組みは希望者への接種は進んだものの、全国民への投与はペースが落ちており、全米各地で供給過剰が生じている。

米新規失業保険申請、パンデミック入り後の最少-景気回復に弾み

コロラド州の新型コロナ入院者数は561人と、3月中旬から倍増した。カナダのオンタリオ、ケベック両州首相は連邦政府に水際対策強化を求めた。

米疾病対策センター(CDC)の予防接種諮問委員会(ACIP)は23日に会合を開き、米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)製ワクチンの米国内での使用再開の是非を決定する。

イスラエルとバーレーンはワクチン接種済みの人を対象に隔離なしでの往来を認めることで合意した。

米上院は、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)以降、同国で多発しているアジア系住民へのヘイトクライム(憎悪犯罪)防止に向けた法案を可決した。

バイデン米政権は、世界各国が新型コロナワクチンにより迅速にアクセスできるよう、知的財産権の保護を免除する提案を支持することを検討している。民主党の進歩派議員が主張しているもので、大手医薬品メーカー各社は反対している。

コロナワクチン関連の知的財産権、米政府が保護免除の提案支持を検討

新型コロナに感染した患者の多くは、感染後半年間にさまざまな健康上の問題に悩まされるだけでなく、死亡するリスクも著しく高まる。この疑いは多くの医師が抱いていたが、新型コロナ感染症(COVID19)の長期症状を大規模に調べた研究で証明された。

コロナ患者、感染数カ月後の死亡リスクも高い-長期症状の研究で判明

ニューヨーク州の累計感染者数は200万人を超えたが、感染拡大ペースは1月時の3分の1未満に減速している。

米ジョンズ・ホプキンズ大学の 集計データによると、世界のコロナ感染者は累計で1億4420万人を超え、死者数の合計は306万人を上回っている。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界ではこれまでに9億4900万回余りの接種が行われた。

原題: U.S. Vaccination Effort Slows; CDC to Meet on J&J: Virus Update、WHO Says Benefits Still Outweigh Risks on AstraZeneca Vaccines

(抜粋)