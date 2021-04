ＥＣＢ、ＰＥＰＰの段階的終了を議論していない－ラガルド総裁

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は22日、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の段階的終了をECBでは議論していないと言明した。一方で、ユーロ圏経済が新型コロナウイルスの危機を脱し始める兆しが見られていると指摘した。

景気への中期的リスクは均衡しているとしながらも、ECBが景気刺激措置の縮小を検討しているのではないかとの見方については「時期尚早」だとして退けた。

総裁は政策発表後の会見で「入ってくる経済指標や調査、高頻度データは経済活動が今年1-3月(第1四半期)に再び縮小した可能性を示唆するが、4-6月(第2四半期)の成長再開を示している」と述べた。刺激措置の「段階的終了は議論しなかった。全く時期尚早だ」と続けた。

ECB政策委員会はパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の購入枠を1兆8500億ユーロ(約240兆円)で維持した。今四半期中は速いペースで購入を進めることを確認した。中銀預金金利もマイナス0.5%で据え置き、市中銀行への長期資金供給も継続すると表明した。

「全体として、ユーロ圏の成長見通しを取り巻く短期的なリスクは引き続き下方向だが、中期的なリスクはより均衡している」と総裁は述べた。

What Bloomberg Economics Says...

“Bloomberg Economics expects the pace of purchases to be scaled back in June, barring any renewed upward pressure on interest rates from abroad.”

-David Powell. Read the ECB REACT.