電気自動車(EV)メーカーの米 テスラが4-6月(第2四半期)に中国データセンターを上海に設けると中国新聞社が伝えた。同社の陶琳グローバルバイスプレジデントの話を引用した。

テスラは中国でデータを収集する際、中国の法規制に厳格に従うと中国新聞社は報道。テスラ車のオーナーは車載カメラのスイッチを切ることもできるという。

テスラは先に、中国で収集するデータを全て中国に保管すると表明していた。

原題:Tesla to Set up China Data Center in 2Q in Shanghai: China News(抜粋)