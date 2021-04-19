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【起債動向】日本住宅ローン、三井住友信託、日生流動化劣後など

間一生
  • 日本住宅ローンは５・10年債、23日に条件決定へ
  • 日生流動化の劣後債は発行額1000億円程度に増額、27日に起債予定

社債、サムライ債を準備している発行体と銘柄は以下の通り（午前10時現在）。匿名を条件に関係者が明らかにした（金額の単位は億円、需要調査レンジの％は表面利率、Ｔは国債、ＹＳは円スワップ、ＹＭＳは円ミッドスワップ、ＹＯＳは円オファードスワップ、ＹＳＡは円スワップアスクサイド、ｂｐはベーシスポイント。発行体格付けを発行体名にリンク。 サステナはサステナビリティー債）。

条件決定発行体年限金額需要調査主幹事
20日日トムソン500.47％みずほ、三菱モル
20日ＮＴＴ都投環境／３200.06％ＳＭ日興、みずほ
環境／10320.50％（同上）
20日日本ロジＦ環境／10200.49％ＳＭ日興、みずほ
20日東京センチ1000.01％みずほ、野村
200程度0.09％みずほ、野村、ＳＭ日興、三菱モル
100程度0.28％（同上）
21日商船三井劣後／35ＮＣ５500ＭＳ＋160ｂｐ野村、大和、みずほ、ＳＭ日興
21日三井住友信託3000.14％大和、野村、ＳＭ日興
21日大和証リビ10300.58－0.59％大和
22日いちごＯ投1010程度0.85－0.87％ＳＭ日興、みずほ、三菱モル
23日日本住宅ローン10程度みずほ
1020程度みずほ
27日日生流動化劣後／30ＮＣ101000程度0.97－1.02％大和、ＳＭ日興、三菱モル、野村、みずほ
５月安川電環境／５100みずほ、野村
最速５月下旬ソフトバンク未定ＳＭ日興、大和、みずほ、三菱モル、野村、ＢｏｆＡ、ＳＢＩ
未定（同上）
10未定（同上）
最速５月Ｊフロントサステナ／５150野村、三菱モル、シティ
未定西武ＨＤ環境／10100みずほ、三菱モル、ＳＭ日興、大和、野村
未定スリランカサムライ５億ドルみずほ、ＳＭ日興、三菱モル

証券会社はＢＮＰ＝ＢＮＰパリバ、ＢｏｆＡ＝ＢｏｆＡ証券、ＣＡＣＩＢ＝クレディ・アグリコル証券、ＧＳ＝ゴールドマン・サックス証券、ＨＳＢＣ＝ＨＳＢＣ証券、ＪＰモル＝ＪＰモルガン証券、ＳＢＩ＝ＳＢＩ証券、ＳＭ日興＝ＳＭＢＣ日興証券、あおぞら＝あおぞら証券、岡三＝岡三証券、クレディ＝クレディ・スイス証券、シティ＝シティグループ証券、しんきん＝しんきん証券、新生＝新生証券、大和＝大和証券、東海東京＝東海東京証券、野村＝野村証券、バークレ＝バークレイズ証券、みずほ＝みずほ証券、三菱モル＝三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（アルファベットと五十音順）

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