【起債動向】日本住宅ローン、三井住友信託、日生流動化劣後など

【起債動向】日本住宅ローン、三井住友信託、日生流動化劣後など間一生
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日本住宅ローンは５・10年債、23日に条件決定へ
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日生流動化の劣後債は発行額1000億円程度に増額、27日に起債予定
社債、サムライ債を準備している発行体と銘柄は以下の通り（午前10時現在）。匿名を条件に関係者が明らかにした（金額の単位は億円、需要調査レンジの％は表面利率、Ｔは国債、ＹＳは円スワップ、ＹＭＳは円ミッドスワップ、ＹＯＳは円オファードスワップ、ＹＳＡは円スワップアスクサイド、ｂｐはベーシスポイント。発行体格付けを発行体名にリンク。 サステナはサステナビリティー債）。
|条件決定
|発行体
|年限
|金額
|需要調査
|主幹事
|20日
|日トムソン
|５
|50
|0.47％
|みずほ、三菱モル
|20日
|ＮＴＴ都投
|環境／３
|20
|0.06％
|ＳＭ日興、みずほ
|環境／10
|32
|0.50％
|（同上）
|20日
|日本ロジＦ
|環境／10
|20
|0.49％
|ＳＭ日興、みずほ
|20日
|東京センチ
|３
|100
|0.01％
|みずほ、野村
|５
|200程度
|0.09％
|みずほ、野村、ＳＭ日興、三菱モル
|７
|100程度
|0.28％
|（同上）
|21日
|商船三井
|劣後／35ＮＣ５
|500
|ＭＳ＋160ｂｐ
|野村、大和、みずほ、ＳＭ日興
|21日
|三井住友信託
|５
|300
|0.14％
|大和、野村、ＳＭ日興
|21日
|大和証リビ
|10
|30
|0.58－0.59％
|大和
|22日
|いちごＯ投
|10
|10程度
|0.85－0.87％
|ＳＭ日興、みずほ、三菱モル
|23日
|日本住宅ローン
|５
|10程度
|みずほ
|10
|20程度
|みずほ
|27日
|日生流動化
|劣後／30ＮＣ10
|1000程度
|0.97－1.02％
|大和、ＳＭ日興、三菱モル、野村、みずほ
|５月
|安川電
|環境／５
|100
|みずほ、野村
|最速５月下旬
|ソフトバンク
|５
|未定
|ＳＭ日興、大和、みずほ、三菱モル、野村、ＢｏｆＡ、ＳＢＩ
|７
|未定
|（同上）
|10
|未定
|（同上）
|最速５月
|Ｊフロント
|サステナ／５
|150
|野村、三菱モル、シティ
|未定
|西武ＨＤ
|環境／10
|100
|みずほ、三菱モル、ＳＭ日興、大和、野村
|未定
|スリランカ
|サムライ
|５億ドル
|みずほ、ＳＭ日興、三菱モル
証券会社はＢＮＰ＝ＢＮＰパリバ、ＢｏｆＡ＝ＢｏｆＡ証券、ＣＡＣＩＢ＝クレディ・アグリコル証券、ＧＳ＝ゴールドマン・サックス証券、ＨＳＢＣ＝ＨＳＢＣ証券、ＪＰモル＝ＪＰモルガン証券、ＳＢＩ＝ＳＢＩ証券、ＳＭ日興＝ＳＭＢＣ日興証券、あおぞら＝あおぞら証券、岡三＝岡三証券、クレディ＝クレディ・スイス証券、シティ＝シティグループ証券、しんきん＝しんきん証券、新生＝新生証券、大和＝大和証券、東海東京＝東海東京証券、野村＝野村証券、バークレ＝バークレイズ証券、みずほ＝みずほ証券、三菱モル＝三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（アルファベットと五十音順）