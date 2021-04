【欧州市況】株が前日に続き最高値更新、英国やドイツなど国債下落

16日の欧州株は、ストックス欧州600指数が前日に続き最高値を更新した。週間ベースでは7週連続の上昇、2018年以来で最長の連騰となった。景気回復への楽観が見られる中で、投資家は順調な滑り出しとなっている企業決算発表を買い材料にした。

ストックス600は0.9%高。良好な自動車販売に支えられ、自動車株が上げをけん引した。ドイツのダイムラーが高い。1-3月(第1四半期)暫定決算で、EBIT(利払い・税引き前利益)などの業績が市場予想を「大幅に上回った」と発表したことが好感された。資源株も高い。指標とされる米アルコアの決算が市場予想を上回ったことが手掛かりとなった。

ドゥナス・カピタルのアルフォンソ・ベニト最高投資責任者(CIO)は、「市場でリスク志向が見られる。今後数週間は続くだろう。決算シーズンのスタートは非常に力強く、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)も抑えられつつある」と述べた。

欧州債は英国債やドイツ債が下落。薄商いの中で長期債が特に売られた。市場の注目は、来週の欧州中央銀行(ECB)による金融政策決定に集まっている。国債供給への関心も高い。

英国は2024年、2035年償還の国債を計50億ポンド超発行するほか、銀行団を通じて2051年償還債を売り出す。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは3bp上昇のマイナス0.26% イタリア10年債利回りは2bp上昇の0.75% フランス10年債利回りは3bp上昇のマイナス0.01% 英10年債利回りは3bp上昇して0.76%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

