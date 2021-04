米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は、新型コロナウイルスワクチンの接種増加で感染拡大が抑制されるにつれ、米経済は向こう1カ月に「急浮上する」との見通しを示した。ただ失われた勢いを取り戻すまでには、まだ長い道のりが残るとも指摘した。

理事は16日に米経済専門局CNBCのインタビューで、「成長率が極めて良好で、全てが正しい方向に進んでいるように見えるが、これまで大きく失われた勢いを取り戻す努力はまだ終わっていない」と説明。さらに「まだ長い道のりが残されている。真の意味でこの状況を切り抜けるまで、支援策を引き揚げる理由はない」

ウォラー理事は米国内総生産(GDP)成長率について、4-6月(第2四半期)は8%近くに達し、今年通年では6.5%になると予想。失業率については今年末までに5%台前半に低下すると見込んでいる。

