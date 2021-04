米 ファイザーのアルバート・ブーラ最高経営責任者(CEO)は15日、新型コロナウイルスワクチンの接種が完了してから12カ月以内に、効果を高めるための追加接種が必要になる「可能性が大きい」と述べた。米経済専門局CNBCが同CEOとのインタビューを基に報じた。

ブーラCEOはまた、新型コロナワクチンは毎年の接種が必要になる可能性があると語った。

原題:Pfizer CEO Says 3rd Dose Likely Needed Within 12 Months: CNBC(抜粋)