イタリア政府債務、第一次大戦後の水準を更新へ－コロナ禍で支出増

イタリアの債務は今年、第一次大戦直後の高水準を更新する。国内総生産(GDP)比の政府債務は1920年に記録して以降、達したことがなかった159.5%を上回る見通しだ。政府の最新経済見通しで明らかになった。

政府当局者1人が述べたところによれば、ドラギ内閣は15日、今年の経済成長率を4.1%とする見通しを承認した。経済刺激策やその他の措置を織り込む場合、成長率は4.5%が目標になる。

今年の財政赤字はGDP比11.8%に増大し、政府債務は同159.8%に達する見込み。イタリアは新型コロナウイルス禍にあえぐ市民や企業を支援するため数十億ユーロの追加借り入れを模索している。

原題: Italy’s Debt to Be Highest in 101 Years on Pandemic Spending、Italy Forecasts Debt at 159.8% of GDP in 2021: Official(抜粋)