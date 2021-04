日産自動車は半導体不足のため、日本国内の複数の工場で5月に生産を縮小する。ロイター通信が事情に詳しい関係者3人の話を基に報じた。

それによると、日産は九州の工場を5月10-19日に稼働停止にする。同工場ではミニバン「セレナ」やスポーツタイプ多目的車(SUV)の「エクストレイル」などを生産しており、半導体の供給が戻った段階で減産分の埋め合わせをしたい意向だ。

追浜工場と日産車体九州の工場では、5月10-28日に夜勤シフトを取りやめる。

栃木の工場でも来月の一定期間、稼働が停止される。

原題:

Nissan to Cut Prod in Japan in May Due to Chip Shortage: Reuters(抜粋)