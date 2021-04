3月の米鉱工業生産指数は前月比1.4%上昇。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は2.5%上昇だった。前月は2.6%低下(速報値2.2%低下)に下方修正された。

製造業の生産指数は前月比2.7%上昇。市場予想は3.6%上昇だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Factory Output Rises in March, Shaking Off Winter Weakness(抜粋)、U.S. March Industrial Production Rose 1.4%; Below Estimate(抜粋)