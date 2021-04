中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)を通じ1500億元(約2兆5000億円)の資金供給を実施した。金利は2.95%で前回と変わらず。

MLFは15日に1000億元が満期を迎え、対象を絞った中期貸出制度(TMLF)は25日に561億元の期限が到来する。

15日の1500億元供給は、MLFとTMLFを合わせた満期分を若干下回る。政策当局がレバレッジ拡大を抑えようとする中で、人民銀が銀行システムへの流動性供給を増やさなかったのはこれで4カ月連続となる。

原題: PBOC Refrains From Adding More Liquidity as Cash Needs Grow、China Drains Medium-Term Liquidity From Banking System(抜粋)